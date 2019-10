Serie A, le ultime dai campi: inizia a svuotarsi l’infermeria della Roma

SAMPDORIA – Proseguono gli allenamenti al ‘Mugnaini’ di Bogliasco, dove la Sampdoria è stata sottoposta ad un’intensa seduta con sviluppi atletici sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche e partite a tema in spazi ridotti. Secondo giorno parzialmente con il gruppo per Gonzalo Maroni che, come Andrea Bertolacci, ha alternato il lavoro con i compagni a quello personalizzato per lo sviluppo della condizione. Specifici programmati per Andrea Seculin, Jeison Murillo e Morten Thorsby. Terapie e fisioterapia per Karol Linetty. Assenti i nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal e Jakub Jankto, con il gruppo sono stati protagonisti quattro ragazzi della Primavera: Davide Canovi, Tommaso Maggioni, Marco Pompetti e Jamie Yayi Mpie. Domani, venerdì, si replica al mattino.

LAZIO – Secondo giorno di allenamenti per la Lazio di Simone Inzaghi. La squadra biancoceleste continua a lavorare senza i nove giocatori convocati dalle nazionali, un allenamento nel quale il tecnico piacentino, dopo una prima fase di riscaldamento e torelli, ha diviso la squadra in due gruppi facendola esercitare intensamente sul possesso di palla. Aggregati alla prima squadra anche i due Primavera Falbo e Alia mentre e’ tornato Patric che nella giornata di ieri aveva usufruito di un permesso per la societa’. Out ancora Jony che non si e’ ripreso dall’influenza e per il secondo giorno consecutivo e’ stato tenuto a riposo. Nella giornata di oggi e’ arrivata anche la notizia del rinnovo del contratto di Correa che si lega con il club biancoceleste sino al 2024. Gli allenamenti riprenderanno nella mattinata di domani e sabato ci sara’ un test amichevole con la Primavera di Menichini.

BOLOGNA – Doppia seduta di allenamento per i giocatori del Bologna in vista della ripresa del campionato, con la trasferta a Torino contro la Juve. Il gruppo, privo dei nazionali, ha effettuato partitelle ed esercitazioni tecnico-tattiche in campo al mattino e una seduta di lavoro in palestra al pomeriggio. Schouten non ha preso parte all’allenamento per una leggera indisposizione.

CAGLIARI – Cagliari al lavoro in vista della prossima sfida ufficiale, domenica 20 ottobre alle ore 15 contro la Spal. Senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, Rolando Maran e il suo staff si avvicinano cosi’ al test di venerdi’ sera (ore 20.30) alla Sardegna Arena, dove arriveranno i polacchi del Pogon Szczecin. La seduta del mattino ha visto il gruppo svolgere alcuni lavori di mobilita’, quindi spazio alle esercitazioni sull’agilita’ e a quelle finalizzate alla conclusione in porta. Il programma e’ proseguito con un lavoro sui due contro due e la partitella finale. Birsa si e’ allenato a parte per via di una contusione alla coscia destra rimediata in allenamento, lavoro differenziato anche per Klavan, Lykogiannis e Pisacane. Continua il suo percorso di recupero dall’infortunio alla spalla Alessio Cragno: dopo aver ricominciato l’iter riabilitativo ad Assemini, il portiere ha iniziato i trattamenti fisioterapici presso la Clinica “Villa Sturat” di Roma.

TORINO – Forza in palestra e trasformazioni sul campo, poi esercitazioni tecniche e partitella con i ‘Primavera’ in pettorina gialla, il tutto condito da torelli e prove relative ai calci di rigore. Seduta mattutina per il Genoa, che si prepara alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. L’allenamento e’ stato monitorato live con i gps collegati all’antenna-ponte per l’acquisizione delle immagini sui tablet. Barreca sta proseguendo l’iter personalizzato nell’ottica del rientro in gruppo.

JUVENTUS – Ritorno in campo per la Juventus, che ha ricominciato a lavorare a ranghi ovviamente ridotti questo pomeriggio alla Continassa. I giocatori bianconeri, fatta eccezione per coloro che in questi giorni sono insieme alle loro nazionali, si sono allenati in campo, agli ordini di Sarri. Si unira’ domani al gruppo anche Gonzalo Higuain, che oggi ha usufruito di una giornata di permesso. Domani prevista una sessione mattutina.

MILAN – Giornata intensa in casa Milan, con una doppia seduta d’allenamento, nella settimana della sosta del campionato, fermo per gli impegni delle squadre nazionali. Secondo giorno in rossonero per Stefano Pioli, che ha gia’ iniziato il lavoro ieri pomeriggio, con un gruppo risicato, essendoci ben 12 nazionali assenti. Presenti assieme al neo tecnico anche Paolo Maldini e Frederic Massara, che vogliono restare al suo fianco in questi primi giorni di insediamento. Squadra in campo dalle 10.30, dopo la consueta attivazione muscolare svolta in palestra. Spazio al lavoro atletico, con esercitazioni sulla rapidita’ e reattivita’ muscolare. Nel pomeriggio, rossonero concentrati sulla tecnica, prima di passare alla fase tattica. Mister Pioli ha voluto contrarsi sui movimenti difensivi, prima della partitella su campo ridotto. Il neo allenatore provera’ sicuramente a proseguire sul 4-3-3, dando grande importanza agli esterni difensivi di spinta e al tridente, che sara’ guidato quasi sicuramente da Piatek, gia’ dalla partita contro il Lecce di domenica 20 ottobre. Contro i salentini non ci saranno gli squalificati Calabria e Castillejo. Domani rossoneri di nuovo in campo, dalle ore 15 circa.

LECCE – Doppio allenamento per i giocatori del Lecce che da ieri hanno ripreso la preparazione. Lavoro in palestra e sul campo per il gruppo, senza i nazionali Benzar, Dubickas, Imbula, Majer, Shakhov e Vera, ancora assenti. Lapadula e Tabanelli hanno seguito un programma d’allenamento personalizzato. Domani altra doppia seduta a porte chiuse e sabato mattina test con la formazione Primavera di mister Siviglia, sempre a porte chiuse.

PARMA – Il Parma e’ tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da esercitazioni sul possesso palla, lavoro tecnico e lavoro aerobico. L’allenamento e’ stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Lavoro differenziato per Darmian e Laurini. Assenti Cornelius, Dermaku, Gagliolo, Kucka e Kulusevski impegnati con le rispettive nazionali. Domani seduta mattutina a porte chiuse a partire dalle 11.

TORINO – Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana al Filadelfia. Mazzarri ha diretto un allenamento incentrato dapprima sulla parte atletica e poi sulla tecnica a cui hanno partecipato tutti gli elementi a disposizione, ad eccezione naturalmente dei granata convocati nelle rispettive selezioni nazionali. Ola Aina – come gia’ annunciato dalla federazione nigeriana – non disputera’ l’amichevole contro il Brasile in programma domenica a causa di un’indisponibilita’ dopo un incidente domestico: il terzino tornera’ pertanto a Torino in anticipo nei prossimi giorni. Per domani e’ prevista una sessione pomeridiana al Filadelfia.

UDINESE – Lavoro al mattino quest’oggi per l’Udinese, che ha regolarmente ritrovato in gruppo Kevin Lasagna reduce da un programma personalizzato prefissato svolto ieri. Dopo la fase di attivazione, giocatori al lavoro col pallone, prima con torelli e, poi, con un focus sul possesso palla. A seguire gruppo diviso in due tronconi: da una parte alcuni difensori e centrocampisti si sono soffermati su un focus tattico con il mister, dall’altra i giocatori rimanenti hanno svolto un’esercitazione sulla finalizzazione. A chiusura una partitella a campo ridotto. Domani prevista un’altra seduta mattutina, sabato l’amichevole alla Dacia Arena contro il Venezia.

ROMA – Fonseca sorride, ritrova Perotti e a breve riavra’ anche Under e Florenzi. Buone notizie da Trigoria dove la Roma continua ad allenarsi senza tutti i giocatori impegnati con le ispettive nazionali. Il tecnico giallorosso oggi a ritrovato in gruppo il fantasista argentino che sembra aver messo alle spalle la lesione al retto femorale che lo aveva tenuto lontano dal campo. Tutti lavorano comunque per rientrare gia’ contro la Sampdoria il prossimo 20 ottobre a Genova. Fonseca spera di avere anche Dzeko che ancora sul campo non si e’ visto ma che nei prossimi giorni dovrebbe riprendere gli allenamenti.