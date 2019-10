Serie A, le ultime dai campi: iniziano a rientrare i nazionali, tornano a disposizione Danilo e Correa

NAPOLI – Mattinata di allenamento per il Napoli di Carlo Ancelotti che prosegue la preparazione in vista del match di sabato contro il Verona, in programma alle 18 al San Paolo. Per gli azzurri prima fase di riscaldamento con l’ausilio di ostacoli bassi, successivamente serie di torelli e chiusura con partitella a porte piccole. Mario Rui ha svolto lavoro con la squadra. Si attende il rientro di Lozano dal Messico. L’attaccante, nel match disputato nella notte italiana contro Panama, ha riportato un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo in barella. Domani ancora seduta mattutina.

LECCE – Seduta pomeridiana per il Lecce che prosegue la preparazione verso la trasferta di domenica a San Siro contro il Milan. Nella prima fase un programma di lavoro atletico in palestra e poi tattico sul campo. Nel pomeriggio è rientrato anche Benzar dagli impegni con la nazionale mentre Imbula ha continuato ad allenarsi in differenziato. Per domani prevista una doppia seduta al mattino e nel pomeriggio, a porte chiuse, all’Acaya Golf Resort&Spa.

JUVENTUS – Uno scatto verso il pieno recupero. Corre verso il rientro Danilo, bloccato lo scorso 24 settembre da una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Nel video postato su Twitter dalla Juventus, si vede il terzino scattare con scioltezza durante l’allenamento di oggi, intento a gareggiare con il compagno di squadra de Ligt. “Chi vince?” il commento al video del club bianconero. Danilo potrebbe essere a disposizione di Sarri già sabato sera in occasione della partita casalinga contro il Bologna.

UDINESE – Doppia seduta per l’Udinese verso la gara di domenica col Torino. Al mattino lavoro in palestra per i reduci dalle nazionali mentre, oltre alla seduta nelle strutture interne della Dacia Arena, gli altri elementi del gruppo hanno completato l’allenamento al Bruseschi con un lavoro esclusivamente a secco con navette, scatti e cambi di direzione. Al pomeriggio, dopo le fasi di attivazione, la squadra si è ritrovata sul campo 3 del Bruseschi concentrandosi sul possesso palla e sulla fase di finalizzazione attraverso specifiche esercitazioni. Nel prosieguo della seduta, Tudor e il suo staff si sono soffermati anche sui meccanismi difensivi. Ancora lavoro personalizzato per Becao, comunque sulla via del recupero. Stesso discorso per Stryger Larsen che ha svolto un programma personalizzato a causa di un leggero risentimento muscolare allo psoas. Domani la squadra tornerà in campo al pomeriggio, si parte alle 15.

SAMPDORIA – Mercoledì di doppio per la Sampdoria di Claudio Ranieri, impegnata a Bogliasco nella preparazione della gara di domenica a Marassi con la Roma. In mattinata i blucerchiati sono stati suddivisi in gruppi, con lavori di sviluppo della forza in palestra e trasformazione tecnica. La sessione pomeridiana, andata in scena sul campo 1 del “Mugnaini”, ha previsto invece riscaldamento e un mini torneo a squadre con partite ‘5 contro 5’ in spazi ridotti. Aggregati i portieri della Primavera Lorenzo Avogadri e Matteo Raspa. Julian Chabot ha svolto un lavoro rigenerativo individuale al pari di Omar Colley, impiegato in piscina. Albin Ekdal, ultimo dei nazionali di rientro, si è rivisto al Poggio nel secondo pomeriggio. Seppur con programmi differenziati sia Karol Linetty (al primo test con la palla) sia Morten Thorsby (già nella fase di perfezionamento della condizione) hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero. Terapie e fisioterapia per Andrea Seculin. Domani, giovedì, tutti in campo nel pomeriggio.

PARMA – Seduta mattutina a Collecchio per il Parma, che domenica al Tardini riceverà il Genoa. Agli ordini di D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un’esercitazione tattica. Lavoro differenziato per Laurini, Dermaku e Gagliolo sono rientrati dagli impegni con l’Albania e la Svezia. Assenti ancora Cornelius e Kulusevski impegnati con le rispettive selezioni. Domani altra seduta mattutina a partire dalle 11.

TORINO – Doppia sessione di allenamenti per il Torino al Filadelfia in vista della gara di Udine. Nella seduta mattutina, Mazzarri ha concentrato l’allenamento su alcune esercitazioni tecniche e sul lavoro atletico. Nel pomeriggio, invece, la squadra ha svolto un programma tecnico-tattico. Rientrati tutti i giocatori provenienti dalle rispettive nazionali, con la sola eccezione di Laxalt che, come da programma, tornerà’ in gruppo domani. Ad attendere i granata una sessione pomeridiana al Filadelfia.

ROMA – Fonseca ritrova finalmente i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Il tecnico giallorosso oggi ha seguito da vicino i giocatori disponibili partendo da una seduta atletica, mentre Dzeko, Mkhitaryan e Under hanno svolto un lavoro leggero sul campo. Gli infortunati di lungo corso Diawara, Pellegrini e Zappacosta sono invece rimasti in palestra. Al termine dell’allenamento un lungo focus tattico che ha coinvolto tutti per “ripassare” le cose che il tecnico lusitano vuole vedere in campo.

LAZIO – I 9 nazionali della Lazio hanno fatto tutti rientro a Roma. Il tecnico Inzaghi, nella seduta di allenamento pomeridiana nel centro sportivo di Formello, ha ritrovato i biancocelesti impegnati con le proprie rappresentative durante la sosta del campionato: Immobile, Acerbi, Strakosha, Luiz Felipe, Marusic e Luis Alberto. Ieri era tornato ad allenarsi Vavro, domani si rivedrà anche Berisha. Così può iniziare la vera e propria preparazione che porterà alla sfida contro l’Atalanta, in programma sabato alle 15 allo stadio Olimpico. L’altra buona notizia per Inzaghi arriva dal completo recupero di Correa, dopo il problema al polpaccio della scorsa settimana. L’argentino, che si era riaggregato al gruppo già ieri, ha confermato le proprie condizioni svolgendo l’intera seduta con i compagni. Si giocherà il posto da titolare, accanto a Immobile in attacco, con Caicedo. Domani scatteranno le prove tattiche, Leiva è out perché squalificato (era stato espulso a Bologna prima della sosta). Al suo posto, in cabina di regia, dovrebbe esserci Parolo con Milinkovic-Savic e Luis Alberto a centrocampo. Ballottaggio aperto, invece, sulla fascia destra dove Lazzari e Marusic si giocano una maglia.

SPAL – Doppio allenamento per la Spal in vista della trasferta di Cagliari. Esercitazioni di forza e tecnico tattiche al mattino mentre nel pomeriggio, dopo altre esercitazioni tecnico tattiche, la seduta è proseguita con una serie di partitelle a tema. A disposizione di Semplici anche Cionek, Reca, Berisha, Kurtic e Jankovic, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Tutto il gruppo ha svolto regolarmente gli allenamenti a eccezione di Di Francesco che ha proseguito con il programma personalizzato.

CAGLIARI – Doppia seduta ad Asseminello per il Cagliari, che entra nel vivo della preparazione alla sfida di domenica (ore 15) contro la Spal alla Sardegna Arena. Mattinata in palestra a svolgere un lavoro sulla forza, mentre nel pomeriggio la squadra è scesa in campo per un’iniziale fase di attivazione con mobilità e poi il riscaldamento. A seguire focus sulla fase difensiva con anche un’esercitazione al cospetto di parte del gruppo della Primavera. Chiusura con un triangolare di partite a pressione. Di nuovo a disposizione Pellegrini e Ionita, al rientro dagli impegni con le Nazionali, hanno lavorato parzialmente in gruppo Joao Pedro, Klavan e Rog. Programma personalizzato per Lykogiannis, Cacciatore e Mattiello.