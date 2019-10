Serie D, sassaiola contro la polizia prima di Marsala-Acireale: due arresti [DETTAGLI]

Prima della partita tra Marsala ed Acireale, valevole per il girone I di Serie D, un gruppo di tifosi locali si è reso protagonista di diversi disordini, mentre transitavano gli ultrà acesi verso l’ingresso del settore ospiti. Nel dettaglio è avvenuto il lancio di sassi ed altri oggetti ai rivali, nonostante la presenza di uno sbarramento creato dalle forze di polizia per evitare contatti tra le due tifoserie. Altre due persone, inoltre, avrebbero agevolato la condotta dei tifosi procurando loro il materiale da lanciare. Grazie all’esame delle videoriprese effettuate dalla Polizia Scientifica, però, gli agenti della Digos sono riusciti ad identificare i due ultrà e ad arrestarli. Si tratta D.Z., di 24 anni, A.A., di 18 anni. Entrambi devono rispondere del reato di lancio di oggetti contundenti in occasione di manifestazione sportive