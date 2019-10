Share a due cifre per La Domenica Sportiva: 10.2% e 1.056.000 telespettatori

Grande successo ieri sera per la Domenica Sportiva su Rai 2. La trasmissione condotta da Paola Ferrari e Jacopo Volpi, è stata seguita da 1.056.000 telespettatori e ha registrato un cospicuo share a due cifre (10.2%). La trasmissione più storica della Rai, si afferma dunque come il programma sportivo più seguito ieri sulla TV generalista e vince ancora una volta sulla concorrenza diretta. Il dato registrato ieri dallo storico rotocalco Rai, sottolinea che l’informazione sportiva dell’emittente nazionale è in grado di interessare i tifosi e gli spettatori televisivi della seconda serata di domenica. “Sono felicissima del risultato, che è arrivato nel giorno del mio compleanno: è una conferma dell’affetto e della fedeltà del pubblico” – ha sottolineato la conduttrice Paola Ferrari – “Abbiamo festeggiato ieri in studio il mio compleanno. E festeggeremo ancora oggi. Perché, non sono iporcita: sono molto contenta. Il risultato dimostra che stiamo facendo bene e che la trasmissione piace al pubblico a casa: è l’unica cosa che conta ed è la soddisfazione più bella.” La giornalista di Milano conferma dunque la proficua atmosfera all’interno dello studio: il programma è infatti condotto in affiatata coppia con Jacopo Volpi, insieme a Marco Tardelli e Paolo Rossi, a cui si aggiungono ospiti e invitati, nonchè prodotto da un affiatato gruppo di lavoro, guidato da Paola Arcaro e Marco Civoli, per la regia di Roberto Valdata. Un concreto feeling, all’interno di una squadra unita e coesa: come dovrebbe essere un club di Calcio, per disputare il Campionato e vincere lo Scudetto.