Spagna, rubavano nelle ville dei calciatori: arrestate 4 persone

Novità nelle ultime ore aggiornamenti che riguardano il mondo spagnolo, nel dettaglio la Guardia Civile ha arrestato quattro persone sospettate di far parte di una banda specializzata nei furti nelle ville di calciatori di Atletico Madrid e Real Madrid, nel dettaglio sono state colpite le abitazioni dell’ex Juventus Alvaro Morata e dell’allenatore Zinedine Zidane. La notizia è stata comunicata direttamente da “Eldiario.es”, i ladri agivano quando le vittime erano impegnate in campo, è stata recuperata parte della refurtiva con un bilancio di 10mila euro in contanti più gioielli ed oggetti di valore, rubata anche la medaglia di vice-campione della Champions del giocatore dell’Atletico Madrid, Thomas Partey più un passaporto.