Spal-Parma, le dichiarazioni dei protagonisti: la dedica di Missiroli, Semplici salva la panchina, delusione D’Aversa

“Vorrei dedicare questa vittoria a Giorgio Squinzi che e’ stato il mio presidente per sette anni: e’ stato un punto di riferimento per me e molti altri”. Sono le dichiarazioni di Simone Missiroli dopo il successo della Spal contro il Parma. “Avrei preferito dedicargli un gol ma va bene cosi’ – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – Questa partita e’ stata importante soprattutto a livello di testa, la qualita’ le abbiamo e ci mancava solo sbloccarci. Avevamo in mano la partita, l’espulsione ha complicato le cose ma abbiamo dimostrato di essere compatti anche nelle difficolta’. Il campionato e’ lungo, ora c’e’ la sosta e possiamo lavorare con serenita’ grazie a questa vittoria”.

“Temevo una Spal cosi’ aggressiva per trovare il risultato, oggi per noi c’e’ poco da salvare: e’ stata una giornata storta sotto tutti i punti di vista, cose che accadono una o due volte l’anno”. Questa l’analisi di Roberto D’Aversa. “Nella prima del passato campionato eravamo in fase di costruzione, nella seconda siamo stati penalizzati dagli episodi. Peccato per oggi, potevamo godere di una posizione in classifica che non ci compete per i nostri obiettivi almeno per qualche settimana – ha spiegato il tecnico dei gialloblu ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo fatto davvero poco, c’e’ da analizzare la prestazione e lavorare piu’ duramente. Il nostro dna e’ quello di lottare su ogni pallone seppur per le qualita’ di qualche giocatore si puo’ far bel gioco. Non mi va di colpevolizzare i ragazzi perche’ si veniva da due vittorie, le sconfitte servono a farci capire che non possiamo prescindere da un certo atteggiamento”.

Infine Semplici che ha salvato la panchina:” E’ stata una partita difficile, contro una squadra ostica. Sappiamo quale è il nostro obiettivo, ma giocando con questa voglia possiamo mettere tutti in difficoltà. All’inizio abbiamo avuto problemi, ma siamo consapevoli che dopo qualche brutta partita questa è la via per arrivare a ciò che vogliamo essere”, ha aggiunto. “Oggi i ragazzi hanno interpretato la gara come l’avevamo preparata, non abbiamo mai prestato il fianco agli avversari e allo stesso tempo creato presupposti per vincere”, ha concluso Semplici.