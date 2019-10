Spal, la ricetta vincente di Semplici: “Meno errori, più idee ed aggressività”

Alla ricerca della vittoria. La Spal ha bisogno di punti dopo un avvio negativo. Domani i biancazzurri ospitano al Mazza il Parma, proveniente da due vittorie consecutive. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, le parole del tecnico crociato Roberto D’Aversa.

“Contro il Parma voglio vedere meno errori, più idee e una maggiore aggressività. Sarebbe importante fare punti perché questo ci darebbe maggior forza in ciò che stiamo facendo e nel contempo ci darebbe una serenità diversa. Sappiamo che non sarà facile perché il Parma è squadra veloce e solida, brava in tutte le situazioni di gioco. Serviranno attenzione e determinazione. Il nostro problema principale è che subiamo troppi gol. Stiamo lavorando per evitare i tanti errori commessi in questo periodo, non solo di reparto, ma con tutta la squadra. Voglio vedere furore agonistico e voglia di vincere. Ho varie soluzioni che valuterò con il mio staff, tutti devono farsi trovar pronti ad affrontare un avversario solido e molto pericoloso nelle ripartenze. Sotto questo profilo dovremo stare molto attenti”.

“Guai a concedere spazio al loro contropiede, bisognerà essere bravi a contenere Gervinho. Serviranno coperture preventive a centrocampo e al tempo stesso sapere attaccare senza scoprirsi. Ripeto, servirà tanta attenzione. Non possiamo concedere troppo ai loro contropiedi perché sono devastanti”.