Spettacolo al Dall’Ara, in campo le leggende di Bologna e Real Madrid

Nella serata di domani a partire dalle ore 19, allo stadio Dall’Ara ci sarà il momento più importante della festa dei 110 anni del Bologna, prevista la sfilata di circa un centinaio di ex giocatori che hanno scritto la storia del club, presente anche Roberto Baggio, poi la partita contro le leggende del Real Madrid. In campo, nelle fila dei blancos, Clarence Seedorf, Roberto Carlos, Ivan Campo, Amavisca, Arbeloa, Karembeu e Munitis, per i rossoblù, a disposizione dei tecnici Ulivieri e Colomba, da Portanova a Mudingayi, da Torrisi, fino a Perez. E poi Kolyvanov, Andersson, Pagliuca, Castellini, Amoroso, Bombardini, Locatelli, Mingazzini, Adailton, Brighi, Busce’, Bellucci, Cipriani e Marazzina, oltre a capitan Di Vaio, ora dirigente. Seedorf ha voluto dedicare i festeggiamenti a Mihajlovic: “Sento tanta energia positiva: mi auguro vada tutta al mio amico Sinisa, che sta combattendo una battaglia nella quale non e’ solo. Ci divertiremo, Bologna e’ una citta’ speciale, che ho conosciuto quando arrivai a Genova”.