Spettatori Serie C, 8^ giornata: spettacolo incredibile a Terni e Bari

Spettatori Serie C – E’ andata in archivio una giornata importante valida per il campionato di Serie C, la stagione entra sempre più nel vivo con tante squadre in lotta per la promozione. Nel Girone A colpaccio del Siena che ha vinto sul campo dell’Albinoleffe, continua la marcia impressionante del Monza che ha asfaltato in trasferta l’Arezzo, 0-4 il risultato finale, ok anche il Renate contro la Pergolettese. Nel Girone B la Sambenedettese sorprende il Piacenza, sconfitta per il Modena sul campo del Sudtirol, non si ferma il Padova davanti al pubblico amico contro l’Arzignano. Nel girone C dominio del Bari contro la Cavese, solo un pareggio per la Reggina che non è andata oltre l’1-1 contro la Paganese, tre punti d’oro per il Catanzaro. Nel frattempo grande spettacolo sugli spalti, ecco il numero partita per partita e la media.

GIRONE A, SPETTATORI ULTIMA GIORNATA

NOVARA-PRO VERCELLI 5291 AREZZO-MONZA 2670 ALESSANDRIA-PONTEDERA 2395 COMO-GIANA 2.085 PRO PATRIA-LECCO 1055 GOZZANO-CARRARESE 885 ALBINOLEFFE-SIENA 797 PERGOLETTESE-RENATE 697 PISTOIESE-OLBIA 682 PIANESE-JUVENTUS U23 381

LA MEDIA SPETTATORI

NOVARA 4.601 MONZA 3.849 COMO 2.528 SIENA 2.448 LECCO 2.353 AREZZO 2.123 ALESSANDRIA 2.075 CARRARESE 1.265 PRO VERCELLI 1.226 PRO PATRIA 1.145 OLBIA 1.028 GOZZANO 994 PERGOLETTESE 892 ALBINOLEFFE 813 PISTOIESE 780 PONTEDERA 627 GIANA 530 RENATE 425 PIANESE 407 JUVENTUS U23 392

GIRONE B, SPETTATORI ULTIMA GIORNATA

VICENZA-CESENA 9358 REGGIO AUDACE-GUBBIO 5832 TRIESTINA-RAVENNA 5017 PADOVA-ARZIGNANO 4739 SAMBENEDETTESE-PIACENZA 3407 RIMINI-VIRTUS VERONA 1821 VIS PESARO-FERMANA 1579 CARPI-FERALPISALO 1278 SUDTIROL-MODENA 1200 IMOLESE-FANO 470

LA MEDIA SPETTATORI

CESENA 10.098 VICENZA 8.874 MODENA 7.092 REGGIO AUDACE 5.885 TRIESTINA 5.036 PADOVA 4.681 SAMBENEDETTESE 3.475 PIACENZA 3.057 FERMANA 1.887 RAVENNA 1.840 RIMINI 1.803 CARPI 1.774 VIS PESARO 1.655 FANO 1.239 VIRTUS VERONA 1.042 SUD TIROL 925 GUBBIO 890 FERALPI 784 ARZIGNANO 553 IMOLESE 515

GIRONE C, SPETTATORI ULTIMA GIORNATA

TERNANA-CATANIA 12765 BARI-CAVESE 11053 CATANZARO-FRANCAVILLA 4698 AVELLINO-RENDE 3581 POTENZA-VITERBESE 2877 TERAMO-RIETI 2128 PAGANESE-REGGINA 1500 BISCEGLIE-PICERNO 1200 VIBONESE-CASERTANA 925 SICULA-MONOPOLI 703

LA MEDIA SPETTATORI