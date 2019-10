Squalifica Cristiano Ronaldo, il portoghese a rischio per un calcio: oggi la decisione del giudice sportivo [DETTAGLI]

SQUALIFICA CRISTIANO RONALDO – Sono ore di ansia in casa Juventus in attesa delle decisioni del giudice sportivo previste per la giornata di oggi, nel dettaglio Cristiano Ronaldo rischia la squalifica. Nel primo match della 6^ giornata del campionato di Serie A sono scese in campo Juventus e Spal, 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Pjanic e Cristiano Ronaldo, proprio il portoghese si è reso protagonista di un episodio dubbio, il calciatore della Juventus ha infatti scalciato l’avversario Vicari in un’azione di gioco, un gesto che è sembrato fuori luogo e che ha fatto presto il giro del web. Il prossimo match regalerà lo scontro scudetto tra Inter e Juventus ed una squalifica di CR7 sarebbe clamorosa. Si tratta di una partita che non ha bisogno di presentazioni e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione, percorso netto per la squadra di Antonio Conte che adesso cerca le conferme più importanti, i bianconeri invece sono obbligati a mandare un segnale ai rivali. Cristiano Ronaldo dovrebbe essere della partita ma attendiamo le decisioni del giudice sportivo.