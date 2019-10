Squalificati Serie A, i provvedimenti del giudice sportivo: la decisione su Cristiano Ronaldo

SQUALIFICATI SERIE A – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione delL’1 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

SORIANO Roberto (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al termine della gara, contestato una decisione arbitrale con atteggiamenti e parole irrispettosi.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

SANCHEZ SANCHEZ Alexis Alejandro (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MUSACCHIO Mateo Pablo (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottopo-sto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

CAICEDO COROZO Felipe Salvador (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FRUSTALUPI Nicolo’ (Torino): per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressione insultante ad un dirigente del-la squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

MAZZARRI Walter (Torino): sanzionato per proteste al 38° del secondo tem-po nonché per comportamento non regolamentare assunto al 48° del secon-do tempo.

TOGNACCINI Daniele (Juventus): per avere, al 29° del secondo tempo, con-testato platealmente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Nessun provvedimento nei confronti di Cristiano Ronaldo per il calcio rifilato a Vicari, il portoghese sarà presente nel big match contro l’Inter.