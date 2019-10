Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: stangata per Paganini

SQUALIFICATI SERIE B – Il Giudice Sportivo si è espresso in merito ai calciatori da sanzionare dopo la sesta giornata del torneo cadetto. Ecco l’elenco completo.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PAGANINI Luca (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 50° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENEDETTI Simone (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CHIARETTI COSSENZO Lucas (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CISSE Karamoko (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

STRIZZOLO Luca (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

OCCHIUZZI Roberto (Cosenza): per avere, al 42° del primo tempo, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MILANA Manuel (Frosinone): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica contestato l’operato arbitrale con atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.