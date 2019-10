SQUALIFICATI SERIE C – Il giudice sportivo della Lega di Serie C ha squalificato otto giocatori dopo le gare valide per la settima giornata di campionato.

2 GIORNATE

Illanes Minucci (Avellino)

Bacioterracciano e Liguori (Fermana)

1 GIORNATA

Pinto (Giana Erminio)

Cinelli (LR Vicenza)

Montanari (Rimini)

Turchetta (Sudtirol)

Danieli (Virtusvecomp)

ALLENATORI

2 GIORNATE

Tamarro (Pistoiese)

1 GIORNATA

Campilongo (Cavese)

Tra le società, ammende a: Reggina (1.500), Catanzaro, Potenza e Teramo (500).