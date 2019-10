Il St Pauli licenzia Sahin per un post a sostegno di Erdogan

Il St. Pauli non ha gradito: la squadra di calcio di Amburgo ha licenziato il calciatore turco Cenk Sahin per un post su Instagram di sostegno all’offensiva di Ankara in Siria. In una nota, il club ha motivato il provvedimento denunciando “il suo ripetuto disprezzo per i valori della squadra e la necessità di proteggere il calciatore”. Il St. Pauli ha spiegato che “il contratto esistente resterà in vigore”, ma, “per proteggere tutte le parti coinvolte, il club permetterà a Cenk Sahin di allenarsi e di giocare le partite con altri club”. “Siamo con il nostro eroico esercito e con i nostri eroici soldati turchi – aveva scritto Sahin su Instagram – Le nostre preghiere sono con voi”.