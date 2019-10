Stadio Fiorentina, le ultime indicazioni arrivano dal sindaco Nardella

STADIO FIORENTINA – “Preferisco i fatti alle parole: quindi io non parlo, ma lavoro per l’obiettivo che abbiamo a Firenze di fare lo stadio alla Mercafir” ovvero nella zona nord ovest della citta‘”. Sono le importanti dichiarazioni del sindaco di Firenze, Dario Nardella, in risposta alle dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso a proposito della possibilità di realizzare fuori dal capoluogo toscano il nuovo stadio. La Fiorentina è in grande ripresa in campionato e si candida ad essere protagonista nelle prossime partite ma per il futuro sarà fondamentale la realizzazione del nuovo stadio.