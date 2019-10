Il Super Clasico sorride ancora al River: 2-0 al Boca in Copa Libertadores

Ancora, di nuovo, dopo pochi mesi. Il Super Clasico tutto argentino tra River Plate e Boca Juniors ha visto sfidarsi nuovamente le due rivali in Copa Libertadores. Nella notte si è infatti giocata la semifinale d’andata al Monumental. Così come nell’ultima finale, il risultato sorride al River, che batte per 2-0 gli avversari ed ha più di un piede all’ultimo atto. Per gli Xeneizes, privi di De Rossi per infortunio a scopo precauzionale, servirà un’impresa nelle gara di ritorno in programma tra 20 giorni. Da segnalare in positivo, dopo i tanti disordini di qualche mese fa che avevano portato allo spostamento della finale in Europa (a Madrid), la totale assenza di scontri.

Il match. Si sblocca subito la contesa, al 4′ il Var assegna un calcio di rigore: Borré realizza. Al 70′ Ignacio Fernandez raddoppia e nel finale c’è anche spazio per l’espulsione al centrocampista del Boca Nicolas Capaldo.