SuperChampions, la ricetta del presidente del Torino Cairo

“Si deve andare verso una direzione di maggiore competitività. Se dobbiamo stimolarla è assurdo pensare a una Superchampions dove chi partecipa non sono squadre che meritano di andare per quello che è stato il valore del campionato, ma addirittura squadre invitate. Così si farebbe più un calcio per pochi, si andrebbe a discapito del merito”. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, intervistato da Massimo Gramellini. “Se un’Atalanta arriva terza è giusto che vada in Champions, non che vada una squadra per diritto. E non è pensabile giocare il campionato di martedi e mercoledì per giocare la SuperChampions la domenica”, ha spiegato il patron granata.

“La ricetta che propongo? Una suddivisione dei ricavi televisivi più equilibrata. E poi il vero tema è cercare di aumentare i ricavi, per poter competere con campionati come la Premier League che ormai è distante da noi e ricava tre volte più del nostro campionato”, ha aggiunto Cairo. “Dieci anni fa il Calcio italiano era in posizione d’eccellenza, oggi la Liga ci ha superato perché sono stato capaci di vendere il loro Calcio in tutto il mondo. L’arrivo di Ronaldo è sicuramente una spinta, ma si deve fare molto di più, organizzarci meglio, contattare tutte le tv e far valere il nostro prodotto“.