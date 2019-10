“Franck è un gran lavoratore, sapevo che affrontare una nuova sfida come quella corrispondeva perfettamente alla sua personalità, perché vuole sempre di più. Posso solo congratularmi con lui, sono molto felice per lui perché è una brava persona, se lo merita”. Sono le parole di elogio del centrocampista francese Corentin Tolisso nei confronti del connazionale ed ex compagno Franck Ribery, che ha esordito in Serie A. Queste le sue parole direttamente dal ritiro della Nazionale a Clairefontaine.