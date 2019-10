Torino, Cairo elogia il Gallo: “La parola fenomeno mi fa pensare a Belotti”

“La parola fenomeno mi fa pensare alla Pellegrini, a Tomba, al Milan degli olandesi e al Grande Torino. E poi ai ciclisti come Merckx che limitò un fenomeno come Gimondi. E poi Belotti. É un grande fenomeno del Toro e mio anche personale, è tornato il Belotti che conoscevamo quando fece 26 gol in campionato. Ha una grande voglia di fare bene, di fare risultato, di aiutare i compagni, di fare il capitano, di fare gol ma anche di farlo fare. Quante volte vedo lui e Zaza che si danno fin troppi palloni l’uno con l’altro, a volte invece è bene anche essere un po’ egoisti. Belotti sta facendo benissimo, anche il Toro è partito bene, poi qualche momento negativo però credo che possa fare un bel campionato”. Fiume in piena il presidente del Torino Urbano Cairo, che elogia il Gallo in un video su Gazzetta.tv a margine della cerimonia di inaugurazione del Festival dello sport di Trento, che quest’anno ha come filo conduttore “Il fenomeno, i fenomeni”.