Torino, Mazzarri pensa ad una mossa a sorpresa: il 4-2-4!

Nel complesso la stagione del Torino è stata altalenante, la squadra ha iniziato molto bene con una serie di vittorie poi alcune sconfitte che hanno riportato il club con i piedi per terra, nell’ultimo match un buon punto davanti al pubblico amico contro il Napoli. Adesso il campionato è fermo per lasciare spazio alle Nazionali ma la squadra continua la preparazione in vista della prossima partita contro l’Udinese, match da non fallire. Il tecnico Walter Mazzarri per provare a svoltare definitivamente la stagione ha intenzione di sfruttare tutto il potenziale offensivo e sta pensando ad un cambio di modulo, dalla prossima partita potrebbe attuare il 4-2-4. In tal senso fondamentale il recupero di Iago Falque che verrebbe impiegato a destra nei 4 offensivi, a sinistra invece Laxalt con la coppia di centrali formata di Belotti e Verdi, Si potrebbe pensare ad una soluzione ancora più offensiva con Verdi a sinistra e la coppia Zaza-Belotti.