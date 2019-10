Torino-Napoli live, le formazioni ufficiali: Verdi in attacco

Torino-Napoli live – Dopo le gare delle 15 si gioca un altro importante match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 partita che non ha bisogno di presentazioni tra Torino e Napoli, match da seguire per le zone alte della classifica. La squadra di Walter Mazzarri è reduce dalla brutta prestazione nella sfida contro il Parma e ha bisogno di una reazione con l’obiettivo di conquistare almeno un risultato positivi. Di fronte però un osso durissimo, il Napoli di Carlo Ancelotti, gli azzurri nell’ultimo match hanno vinto con sofferenza contro i Brescia. Ecco le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle 18.

Torino – Sirigu; Lyanco, Izzo, Nkoulou; Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic, Laxalt; Verdi, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Iago Falque, Bonifazi, Berenguer, Millico, Meite, Djidji, Aina.

Napoli – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. A disposizione: Ospina, Karnezis, Tonelli, Malcuit, Ghoulam, Elmas, Gaetano, Callejon, Younes, Llorente, Milik.