Torino-Napoli, Mazzarri sarà in panchina: “giustizia è fatta”

“Mi restituisce giustizia, perche’ non ho fatto nulla per essere espulso”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri che commenta cosi’ la decisione della Corte Sportiva di Appello che ha annullato la giornata di squalifica al tecnico del Torino. “A Parma c’e’ un’area tecnica piu’ piccola che da altre parti – osserva Mazzarri nella conferenza stampa – Quando ho visto uno scontro a due metri dalla mia panchina istintivamente sono andato un metro piu’ avanti. Essere squalificato per aver oltrepassato la linea un paio di volte mi sembrava eccessivo. Fortunatamente i giudici lo hanno capito e mi hanno levato la squalifica”.

“Si é lavorato sulla testa e si é incrementato l’allenamento. Si sono valutati gli elementi che sono entrati da poco in gruppo. Iago ad esempio si è allenato bene. Quindi se lo dovessi impiegare potrebbe già essere una risorsa. Il Napoli ha messo sotto il Liverpool e al di là dei 30 gol in 13 partite so che non ci sottovaluteranno. Se gioca concentrato e con la rabbia – ha ammonito Mazzarri – può metterci in difficoltà. Ha una forza incredibile e una rosa completa e ben assortita. Hanno fatto un passo falso quando pensavano di aver vinto. Noi come sempre faremo di tutto per rendere la vita difficile a questa grande squadra”.

“Ancelotti? Lui ha qualche presenza in più di me, siamo i più longevi. Ho stima e rispetto. Non ci sentiamo spesso ma è un bellissimo rapporto”.