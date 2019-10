Torino, nuovo partner: il club granata in continua crescita

King Sport & Style, azienda italiana leader nel retail del settore abbigliamento casual e sportivo, fa il suo ingresso ufficiale nel mondo granata degli eSports con la volontà di sostenere e interagire con uno dei settori in maggiore crescita sotto tutti i punti di vista (partecipanti, audience, ricavi) in tutto il mondo. King Sport & Style sarà il main sponsor della competizione Torino FC eSports Cup, la prima competizione calcistica virtuale su console Playstation a tinte granata, in qualità di Official eSports Partner. Dopo il primo episodio andato in scena lo scorso maggio, infatti, nel corso di questa stagione si svolgeranno alcuni eventi presso il King Store al Settimo Cielo Retail Park,sede della E-Academy del Torino FC, in cui i 128 partecipanti (64 ciascuno per i primi 2 eventi) potranno sfidarsi per cercare di realizzare il sogno di indossare la maglia del Toro.

I vincitori dei due tornei si sfideranno in un triangolare finale con Matteo Scarfone, vincitore della prima tappa, per diventare il primo player ufficiale granata e avere così la possibilità di rappresentare con orgoglio il Torino FC! King Sport & Style comparirà così, per le stagioni sportive 2019/20 e 2020/21, sulla maglia granata che verrà indossata dal player ufficiale in tutti gli eventi eSports a cui parteciperà il Club. Non resta che attendere le date ufficiali dei tornei, le modalità di iscrizione e allenarsi per provare a coronare il sogno di indossare la maglia granata. Scopri di più sul mondo King al seguente indirizzo: www.kingsportstyle.it .