Tragedia nel mondo del calcio: calciatore si schianta contro un palo: è morto sul colpo [NOME e DETTAGLI]

Sono ore tristi per il mondo del calcio, un calciatore è morto nelle ultime ore a causa di un terribile incidente. Non c’è stato nulla da fare per il 22enne Federico Tomei, la Smart guidata dal giovane si è schiantata contro un palo della luce nella zona della Borghesiana, secondo i rilievi scientifici non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Sono ancora tutte da verificare le cause dell’incidente, fra le ipotesi più accreditata quella di un colpo di sonno, sull’asfalto infatti non sono stati individuati segni di frenata, tra le cause potrebbe esserci anche l’alta velocità, resta da accertare se Tomei avesse o meno allacciate le cinture di sicurezza. E’ stato protagonista della grande cavalcata del Monterosi fino alla promozione nel campionato di Serie D.

“E’ un lunedì triste in casa Monterosi Fc. Il post partita di ieri infatti è stato rabbuiato dalla notizia del tragico incidente col quale ha perso la vita l’ex calciatore Federico Tomei. Abbiamo atteso tutte le verifiche del caso e le conferme da parte delle autorità preposte ma purtroppo la voce arrivata si è trasformata in una dura realtà. Federico Tomei è scomparso all’alba di domenica mattina in seguito ad un incidente mortale a Roma sulla via Casilina. Era solo, con la sua Smart. Purtroppo è morto su colpo”.