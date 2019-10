Tragedia nel mondo del calcio: malore in palestra, muore calciatore di 31 anni [NOME E DETTAGLI]

Tragedia nel mondo del calcio, è morto a soli 31 anni Isaac Promise, calciatore degli Austin Bold. Il giovane nigeriano, argento ai Giochi di Pechino 2008 con la sua nazionale, è deceduto per un malore fulminante mentre si trovava nella palestra del suo appartamento a Austin, in Texas

E’ stato il presidente degli Austin Bold, Bobby Epstein, a darne notizia tramite i social: “La sconfitta più grande che una squadra può subire – si legge – non è sul campo di calcio, ma è la morte di un un compagno. Auguriamo a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia la forza e la pace per far fronte alla sua scomparsa”.