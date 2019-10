Trapani, nasce il club delle vecchie glorie granata

Un club, che riunisce gli ex calciatori che hanno indossato la maglia del Trapani ed hanno contribuito a scriverne la storia. Nasce il Club delle vecchie glorie granata, una idea della Società, che ha chiamato a raccolta tanti ex calciatori del Trapani per coinvolgerli nel progetto #DentroLaLeggenda. L’obiettivo è quello di non disperdere la competenza e il patrimonio storico di una realtà calcistica che nel prossimo mese di aprile compirà 115 di storia e di contribuire a diffondere, con l’esempio di coloro che hanno indossato con orgoglio la maglia del Trapani, i valori più sani dello sport presso i più giovani, in un percorso tra storia e prospettiva.

#DentroLaLeggenda rappresenterà un luogo di incontro e condivisione per gli ex calciatori del Trapani che entreranno a farne parte, con una sede presso i locali dello Stadio Provinciale, e punto di riferimento per tutti coloro che vorranno vivere pienamente la storia e la passione granata. Da Natale Picano a Nino Barraco, passando per Gianni Nicoletti, Nino Morana, Filippo Calamusa e tantissimi altri sono stati invitati a far parte del Club.

“Il nuovo percorso del Trapani vuole affondare le radici nella propria storia – dichiara l’amministratore delegato Lorenzo Petroni -. La nostra idea si fonda sulla convinzione che, se si vuole dare continuità ad un progetto, sportivo e di valenza sociale, è necessario dare un valore al passato per costruire il futuro. Siamo onorati per l’entusiasmo con cui è stata accolta l’iniziativa da parte degli ex calciatori granata che abbiamo invitato ad entrare nel Club in questo primo step della nostra iniziativa. Non sarà solo un Club esclusivo di vecchie glorie granata, ma un riferimento per la realizzazione di una serie di attività che coinvolgeranno direttamente i giovani, costruendo tassello per tassello un confronto generazionale tra passato e presente, tra storia e futuro”. Il primo appuntamento è fissato per il giorno 22 ottobre alle 19 presso l’Area Stampa dello Stadio Provinciale di Trapani, un evento nel corso del quale saranno consegnate le tessere del Club alle leggende granata.