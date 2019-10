I giovani al centro del mondo Trapani: valorizzazione e nuovi progetti per il centro sportivo [FOTO]

I giovani al centro del mondo Trapani Calcio. E’ il progetto avviato dalla Società granata, che punta non solo a porre l’attenzione nei confronti del vivaio del Trapani e ad aprire le porte alle realtà calcistiche locali, ma anche a valorizzare il Centro Sportivo Roberto Sorrentino, sede operativa del Settore Giovanile, riqualificando il territorio con l’obiettivo di creare una multi centralità.

“Stiamo sviluppando un programma organico, che caratterizzi il nostro Club quale punto di riferimento nel territorio, convinti del valore sociale rappresentato da una Società di calcio professionistica, che milita nel campionato cadetto – ha dichiarato l’amministratore delegato del Trapani Calcio Lorenzo Petroni -. Una visione moderna e lungimirante, che non sia avulsa dal contesto in cui opera, rappresenta la linea direttrice che una società sportiva deve seguire se si vuole costruire e realizzare un progetto che non si limiti ai soli risultati sportivi, dando quella continuità necessaria affinché si possa concretamente contribuire allo sviluppo del territorio”.

Il Trapani Calcio gestisce il Centro Sportivo Roberto Sorrentino, di proprietà del Comune di Trapani, in regime di concessione, dopo essere risultato aggiudicatario definitivo del bando di affidamento sulla base di un progetto di valorizzazione valutato con il massimo punteggio dalla Commissione, che l’attuale Società ha deciso di sviluppare ulteriormente. Ad agosto scorso il Centro Sportivo è stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria, che hanno riguardato sia la sistemazione dei campi, con relativa omologazione, sia le strutture annesse (area spogliatoi, recinzioni, area direzionale).

Il programma del Trapani Calcio prevede iniziative che saranno sviluppate nel breve e medio termine. In particolare, nel breve termine saranno realizzati i seguenti interventi:

– Progettazione nuovi spazi interni per la Scuola Calcio con l’apertura di una Kinder House, un’area che consentirà ai genitori di potere vivere il Centro Sportivo, coccolando anche i bimbi più piccoli

– Ammodernamento degli spazi interni, con la realizzazione di nuove aree verdi

– Riqualificazione degli spazi esterni attraverso un piano del colore, che valorizzi l’area e identifichi, anche dal punto di vista cromatico, il Centro Sportivo quale riferimento per lo sviluppo del quartiere.

Nel medio termine il Trapani Calcio intende riconvertire il Centro Sportivo Roberto Sorrentino in un Centro Sportivo Ecosostenibile, sia dal punto di vista strutturale, sia culturale, attraverso la realizzazione di corsi di educazione all’ambiente per i ragazzi del Trapani.