Ultime dai campi – Le novità di formazione e gli aggiornamenti sugli infortunati

ROMA-NAPOLI – La Roma archivia la vittoria a Udine e torna ad allenarsi a Trigoria in vista del match di sabato col Napoli all’Olimpico. Come di consueto, chi ha giocato contro l’Udinese ha svolto attività di scarico, mentre il resto della squadra ha effettuato lavoro atletico. Diawara, Pellegrini, Zappacosta e Mkhitaryan continuano il percorso di recupero. Juan Jesus non ha preso parte alla trasferta di Udine per un problema alla coscia sinistra, ma gli accertamenti hanno stabilito che si tratta solo di un affaticamento. Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti nel centro tecnico di Castel Volturno. La squadra si è divisa in due gruppi: chi è andato in campo contro l’Atalanta ha svolto lavoro di scarico; gli altri uomini della rosa sono stati impegnati – dopo il riscaldamento – in un torello con seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitella a campo ridotto ed esercitazioni al tiro. Manolas e Hysaj si sono allenati in gruppo. Allan, dopo l’infortunio di ieri, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo. Per lui circa un mese di stop.

BOLOGNA-INTER – In casa Bologna è già tempo di pensare alla sfida contro l’Inter, in programma sabato alle 18. Riflettori accesi sull’infermeria, dove l’emergenza tiene banco. La buona notizia arriva da Gary Medel, che oggi è rientrato in gruppo e si candida per la maglia da titolare in vista della sfida da ex. La cattiva notizia, invece, è quella relativa a Santander: il paraguayano, in gol su rigore a Cagliari, è rimasto ai box in seguito a un ematoma al polpaccio rimediato nel corso dell’ultima partita e domani sarà sottoposto ad accertamenti. Lavoro differenziato per Dijks, ai box Destro e Tomiyasu. L’Inter di Antonio Conte deve fare ancora i conti con gli infortuni e, contro il Bologna, dovrà probabilmente fare ancora a meno di Sensi e D’Ambrosio. I due, infatti, anche oggi hanno svolto lavoro differenziato mentre si sono allenati con il resto della squadra Vecino e Ranocchia. In difesa potrebbe riposare Godin, in attacco confermata la coppia Lautaro-Lukaku.

TORINO-JUVENTUS – Tanti dubbi per Walter Mazzarri in vista del derby casalingo contro la Juventus. Squalificato Nkoulou, al centro della difesa potrebbe esserci Lyanco, in mezzo al confermato Izzo e alla new-entry Djidji. A centrocampo dubbi sulla possibilità di impiegare Rincon, ex di turno alle prese con un problema muscolare che gli ha impedito di giocare contro la Lazio. Probabile il rientro di Ansaldi, in attacco il partner di Belotti dovrebbe essere lo spagnolo Iago Falqué. Maurizio Sarri prepara il suo primo derby della Mole, ritrovando Gonzalo Higuain, allenatosi con i compagni. Il ritorno del ‘Pipita’ alimenta i dubbi dell’allenatore, visto il grande momento di Dybala e il ritorno di Douglas Costa. Pjanic si è allenato ancora a parte e dovrebbe partire dalla panchina, sostituito ancora una volta da Bentancur. Probabile la conferma di Bonucci in difesa, con il ritorno di De Ligt tra i titolari. Assente Rabiot, squalificato dopo il rosso contro il Genoa.

ATALANTA-CAGLIARI – L’Atalanta ha ripreso gli allenamenti a Zingonia. Prosegue il recupero di Duvan Zapata, ormai prossimo al rientro in gruppo, ma non a quello in campo col Cagliari. Torna dal 1′ il connazionale Muriel, proprio in previsione del ritorno del titolare contro il Manchester City mercoledì. Probabile riposo, invece, per Gomez: dal turn-over, tra le linee, può sbucare Malinovskyi. Ilicic non ha sostituti e difficilmente Gasperini si affiderà a Barrow come spalla in attacco. Castagne, sulle corsie, potrebbe essere preservato, ricorrendo ad Hateboer e Gosens; in mezzo, squalificato De Roon, Freuler e Pasalic senza alternative. In porta chance per Sportiello dopo sei partite di fila di Gollini. In difesa toccherebbe a Toloi la panchina, mentre si giocano tre posti Djimsiti, Kjaer, Palomino e Masiello. Dopo la vittoria sul Bologna, i rossoblu di Maran si sono ritrovati questa mattina ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica a Bergamo contro l’Atalanta. Il gruppo è stato diviso in due: da una parte i calciatori maggiormente impiegati nella sfida di ieri, che hanno svolto un lavoro di scarico, dall’altra il resto della rosa che dopo una fase di attivazione ha giocato una partitella a ranghi misti con alcuni elementi della Primavera. E’ rientrato in gruppo Ceppitelli, assente col Bologna per un guaio muscolare. Domenica, però, mancherà Pellegrini, qualificato dopo il cartellino giallo rimediato ieri sera.

GENOA-UDINESE – Genoa subito in campo questa mattina per smaltire la rabbia e la stanchezza dopo la sconfitta su rigore nel finale contro la Juventus. L’allenatore Thiago Motta ha diviso il gruppo in due parti dovrà fare a meno degli squalificati Cassata e Marchetti. Assenti anche Criscito e Sturaro che proseguono la riabilitazione. Pajac, Favilli e Lerager verranno valutati giornalmente. L’Udinese è tornata ad allenarsi con una seduta di scarico dopo la sconfitta casalinga di ieri contro la Roma. Tra i giocatori in dubbio per la trasferta di Genova, Stryger Larsen. L’esterno danese, ormai da qualche tempo alle prese con un affaticamento muscolare, si è allenato ancora a parte. Per il resto la rosa è a disposizione, eccezion fatta per Jajalo che, già in diffida, ieri ha collezionato un giallo. Per lui stop di un turno. Il grosso dubbio in casa bianconera è legato al nome dell’allenatore che siederà in panchina, con il tecnico croato Igor Tudor in bilico.

LECCE-SASSUOLO – Rientrato in nottata dalla trasferta contro la Sampdoria, il Lecce si è ritrovato questa mattina sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort in vista della gara casalinga di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Hanno continuato a svolgere un lavoro differenziato Majer, Benzar e Farias, già assenti a Genova e difficilmente recuperabili per domenica. A questi si aggiungerà l’assenza di Tachsidis per squalifica. Turnover nel Sassuolo. In difesa Muldur potrebbe prendere il posto di Toljan – in lizza anche Tripaldelli per il ruolo di esterno – con la conferma di Marlon e Romagna centrali visto che non sono ancora recuperati Chiriches e Ferrari. In attacco possibile staffetta tra Caputo (alle prese con un leggero infortunio) e Defrel, Traoré in vantaggio su Djuricic. In mediana ballottaggio tra Magnanelli e Obiang, mentre Boga – autore del gol del momentaneo vantaggio contro la Fiorentina – e Duncan sembrano sicuri di una maglia. Confermate la assenze anche di Bourabia, Mazzitelli e Rogerio.

VERONA-BRESCIA – Allenamento a Peschiera per il Verona. Juric, che domani parlerà alla stampa, non ha particolari problemi di formazione. Sotto osservazione il solo Veloso, uscito malconcio dal match di Parma. In attacco torna il ballottaggio tra Stepinski e Di Carmine, con il polacco che appare favorito. Alle sue spalle l’allenatore potrebbe optare per la coppia Pessina-Verre. La trasferta di Verona si annuncia come uno spartiacque per l’allenatore del Brescia, Eugenio Corini. Per la partita nella quale si gioca la panchina, il tecnico sembra intenzionato a riconfermare il 3-5-2. Probabile una seconda chance in difesa per Mangraviti che ha debuttato martedì sera. In porta si cerca di recuperare Joronen che ha saltato l’ultima partita per una botta. Davanti ancora spazio alla coppia Balotelli-Donnarumma. Dopo oltre due mesi e mezzo Magnani è tornato ad allenarsi in gruppo, ma non è ancora convocabile.

FIORENTINA-PARMA – La Fiorentina ha ripreso ad allenarsi. Montella sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici che ha battuto il Sassuolo, eccezion fatta per Pezzella, squalificato (al suo posto Ceccherini), e Boateng, tallonato da Vlahovic. Mattinata di allenamento per il Parma di D’Aversa. Bruno Alves ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Andreas Cornelius e Vincent Laurini. Terapie per Riccardo Gagliolo e Roberto Inglese.

MILAN-LAZIO – Rossoneri in campo nel posticipo contro la Spal. Buone nuove per la Lazio. Ciro Immobile potrebbe giocare con la mano fasciata per una lussazione dal pollice ma contro il Milan domenica sera ci sarà. Al suo fianco in attacco scalda i motori Correa dopo aver riposato a lungo con il Torino. Altri cambi in vista in difesa, dove tornerà titolare Luiz Felipe (qualche chance anche per Bastos al posto di Radu), e a centrocampo con Lazzari pronto a rimpiazzare Marusic sulla destra. In regia Leiva si riprende il posto da titolare a scapito di Cataldi. Nello scarico di oggi, promosso dalla Primavera il talento classe 2002 Raul Moro.

SPAL-SAMPDORIA – Spal impegnata questa sera contro il Milan. Qualche cambio per la Samp di Ranieri. Buona notizie per Linetty che è tornato ad allenarsi col resto del gruppo e potrebbe essere disponibile nella trasferta di Ferrara con la Sampdoria. Dopo il gol con il Lecce, Ramirez si candida per una maglia da titolare come trequartista mentre in attacco dovrebbe tornare dall’inizio Gabbiadini al fianco di Quagliarella. In difesa Murillo dovrebbe sostituire Colley in difficoltà ieri con i pugliesi.