Ultime dai campi – Novità sugli infortuni di Darmian, Perotti, Dzeko e Joao Pedro, il primo Milan di Pioli

SAMPDORIA – Primo allenamento da tecnico della Sampdoria per Claudio Ranieri. Seduta sotto la pioggia a Bogliasco, cominciata dopo un discorso alla squadra in sala riunioni, poi tutti in campo per cominciare a preparare il match casalingo di domenica contro la Roma. In gruppo anche i i Primavera Lorenzo Avogadri, Tommaso Maggioni e Marco Pompetti. Per il gruppo esercitazioni tecniche, seguite da una partitella finale a campo ridotto. Defaticante per Bartosz Bereszynski e Omar Colley, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Morten Thorsby ha proseguito sul campo il programma individuale, terapie e palestra per Karol Linetty, soltanto terapie e fisioterapia per Andrea Seculin.

LECCE – E’ tornato ad allenarsi in gruppo il centrocampista Tabanelli e i nazionali, tornati a disposizione dell’allenatore Liverani, a eccezione di Benzar, ancora impegnato con la Romania. Lapadula e Imbula hanno lavorato a parte: si verificherà nel corso della settimana un recupero o meno di entrambi. .

NAPOLI – Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 19 ottobre con Napoli-Verona. Allenamento sul campo 1 per il gruppo che ha svolto riscaldamento ed esercizi atletici in avvio. Successivamente seduta tecnico tattica con l’utilizzo di sagome. Chusura con partitina a campo ridotto. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas, Mertens, Milik e Zielinski che hanno svolto lavoro con la squadra. Scarico e palestra per Mario Rui.

PARMA – Allenamento pomeridiano per il Parma che ha ripreso la preparazione in vista del match casalingo di domenica contro il Genoa. Per i crociati, dopo il consueto riscaldamento, esercizi di tecnica applicata e lavoro aerobico, quindi esercitazioni sul possesso palla e infine una partita in porzione ridotta del campo per chiudere la seduta. Matteo Darmian si è allenato con i compagni, mentre Vincent Laurini, superate le conseguenze del recente trauma cranico, ha proseguito un programma di lavoro differenziato.

MILAN – Allenamento mattutino per il Milan, che prosegue la preparazione in vista del match di domenica sera contro il Lecce, in programma a San Siro alle ore 20.45. Giornata condizionata da una pioggia battente, con i rossoneri impegnati principalmente in palestra. Giocatori impegnati in un lavoro sulla forza, lavoro a terra e stretching. A seguire, gruppo sul campo per esercitazioni tecniche e torelli a tema, prima di effettuare una serie di uno contro uno. Rientrati a Milanello i primi nazionali, ovvero Calhanoglu, Kessie, Leao, Paquetá, Piatek e Rebic, in attesa che il gruppo si completi tra domani e giovedì. Contro il Lecce mister Pioli dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo, con Conti confermato terzino destro al posto dello squalificato Calabria. In mediana il tecnico darà fiducia a Biglia come regista, con Paqueta’ possibile titolare come spalla dell’argentino. Pioli punterà molto sul tridente Suso, Piatek e Leao.

TORINO – Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione pomeridiana in vista della partita di domenica, 20 ottobre contro l’Udinese. Walter Mazzarri ha inizialmente concentrato la sessione sulla parte atletica per poi far svolgere delle esercitazioni tecniche prima della partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti, che ha concluso l’allenamento. Ola Aina ha svolto l’intero lavoro insieme ai compagni.

ATALANTA – Prosegue la preparazione dell’Atalanta in vista dell’anticipo di sabato in casa della Lazio. Seduta pomeridiana per i nerazzurri con il rientro dei primi nazionali. Barrow, Castagne, De Roon, Djimsiti, Ilicic e Pašalic si sono allenati con il resto del gruppo, Malinovskyi invece ha seguito un programma di lavoro personalizzato.

CAGLIARI – Allenamento pomeridiano per il Cagliari che ha ripreso la preparazione in vista del match casalingo di domenica contro la Spal. Assenti i Nazionali Ionita, Nandez, Olsen, Pellegrini e Walukiewicz, la squadra è scesa in campo per svolgere inizialmente degli esercizi di mobilità e a seguire un circuito tecnico, quindi possesso palla: esercitazioni a tema e serie di partite a quattro porte. A chiudere l’allenamento una partita a campo ridotto. Ritorna a disposizione Pisacane, il difensore oggi si è allenato con la squadra; parzialmente in gruppo Joao Pedro.

ROMA – Ultimo giorno a ranghi ridotti per il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Oggi, intanto, Florenzi si è allenato con il resto del gruppo, mentre Perotti ha fatto una parte con il gruppo e un’altra da solo in differenziato. Per il resto rischia di essere più complicata del previsto la situazione di Dzeko: il suo utilizzo, seppur con la mascherina, sembra essere al momento quasi impossibile.

BOLOGNA – Allenamento pomeridiano per il Bologna che ha ripreso la preparazione, in vista dell’anticipo di sabato sera in casa della Juventus. Dopo gli impegni in Nazionale sono rientrati in gruppo Lukasz Skorupski e Ladislav Krejci.