Ultime dai campi – I resoconti dei test amichevoli e le condizioni degli infortunati

LECCE – Allenamento in famiglia contro la formazione Primavera questa mattina per il Lecce di Fabio Liverani. Al test amichevole, sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort, a porte chiuse, non hanno preso parte i nazionali Benzar, Imbula, Majer, Shakhov e Vera, mentre sono rientrati Dubickas e Lucioni, quest’ultimo dal permesso per la nascita della figlia. Lapadula e Tabanelli hanno continuato un programma di lavoro personalizzato.

SAMPDORIA – Ultimo allenamento della settimana senza Claudio Ranieri per la Sampdoria. A dirigere l’allenamento ancora Angelo Palombo e il suo staff. Senza i nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal e Jakub Jankto, i blucerchiati hanno sostenuto una seduta a base di partitelle ad alta intensità, cominciata con riscaldamento con e senza palla e conclusa con una parte atletica.

LAZIO – Nell’ultimo allenamento della settimana, la Lazio ha affrontato in una gara amichevole la Primavera del tecnico Menichini. La sfida in famiglia, andata in scena questa mattina nel centro sportivo di Formello, si è conclusa 4-0 per i biancocelesti di mister Inzaghi. Senza i 9 nazionali in giro per il mondo e con il solito 3-5-2, la Lazio ha sbloccato la partita con Adekanye poi ha dilagato con le reti di Cataldi, Jony e del Primavera Moro, prestato ai grandi per l’occasione e autore di una bella prestazione. A riposo Correa a scopo precauzionale dopo un colpo al polpaccio, rimediato in questi giorni in allenamento.

BOLOGNA – Finisce 2-2 l’amichevole Bologna-Olimpija Lubiana, test disputato questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli. La squadra di Mihajlovic si porta in vantaggio al 5° del primo tempo con Palacio, al 68° arriva il pareggio di Lupeta. All’80° rossoblu di nuovo in vantaggio con Poli, ma all’89° arriva il pareggio di Cekici che fissa il risultato sul 2-2.

UDINESE – Si è chiusa in parità l’amichevole giocata alla Dacia Arena tra Udinese e Venezia. Friulani in vantaggio al 31′ del primo tempo con Lasagna. In apertura di ripresa Capello si fa parare da Perisan un calcio di rigore. Ma al 38′ si fa perdonare siglando la rete del pari per i lagunari.

JUVENTUS – Ultimo allenamento settimanale per la Juventus senza i suoi nazionali. La squadra di Maurizio Sarri ha svolto in mattinata la terza e ultima seduta prima dei due giorni di riposo concessi dall’allenatore bianconero. Stamani i giocatori sono stati impegnati in una serie di esercizi fisici individuali e si ritroveranno allo Juventus Training Center della Continassa martedì pomeriggio.

GENOA – La prima partita giocata sul manto erboso del rinnovato Signorini per il Genoa di Aurelio Andreazzoli. Un’amichevole contro la Primavera di mister Chiappino. Il risultato finale è di 4-1. In spolvero bomber Favilli, a segno dopo pochi minuti e autore di una doppietta. In rete anche Ghiglione di testa su corner e Saponara con un tiro di precisione chirurgica. Per i Grifoncini in gol Moro.

PARMA – Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. I crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da partite a tema in porzione ridotta del campo. L’allenamento è stato concluso da un lavoro fisico. Differenziato per Darmian e Laurini, assenti Cornelius, Dermaku, Gagliolo, Kucka e Kulusevski impegnati con le rispettive Nazionali.

CAGLIARI – Cagliari in campo stamane dopo l’amichevole di ieri sera contro il Pogon Szczecin. Rolando Maran e il suo staff hanno gestito le fatiche dei calciatori in base al carico di lavoro dei giorni scorsi e al minutaggio del test alla Sardegna Arena. Prima parte dedicata alle esercitazioni di corestability in palestra, poi tutti in campo per soffermarsi sull’elasticità. Chiusura con un lavoro aerobico.

MILAN – Questa mattina a Milanello, in occasione dell’ultima seduta settimanale per il Milan di Stefano Pioli, la squadra rossonera ha disputato una partitella di allenamento con la formazione Primavera. Un’ora totale di gioco suddivisa in tre tempi da venti minuti ciascuno. Presenti ad assistere all’allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara. L’incontro in famiglia è terminato 4-0 in favore della formazione di mister Pioli, grazie a una tripletta di Marco Brescianini e a una rete di Fabio Borini. Nel corso dei tre tempi il tecnico della Primavera Giunti ha dato spazio a tutti gli altri giocatori a disposizione: Soncin, Di Gesù, Cudjoe, Oddi, Michelis, Negri, Cretti, Costanzo, Palmieri, Grassi, Angeli e Cattaneo. Domani Pioli concederà una giornata di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì 14 ottobre con una sessione pomeridiana.