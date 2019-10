Le ultime dai campi – Tonsillite per Inglese, trauma cranico per Laurini: out Correa e Lapadula

PARMA – Il Parma è tornato ad allenarsi oggi nel centro sportivo di Collecchio. Agli ordini di Mister D’Aversa, i calciatori reduci dalla vittoria sul Torino per 3-2 hanno svolto un lavoro defaticante. Roberto Inglese è rimasto a riposo a causa di una tonsillite mentre Matteo Darmian ha svolto un programma di lavoro differenziato. Alberto Grassi si e’ allenato con il resto del gruppo. Riposo forzato di 7 giorni per Vincent Laurini, dimesso ieri sera per il trauma cranico subito nella gara contro il Torino.

BOLOGNA – Prosegue la preparazione del Bologna in vista del match casalingo di domenica contro la Lazio. Questa mattina, a Casteldebole, rossoblu divisi in due gruppi per una seduta atletica e una partitella insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. Differenziato per Mitchell Dijks. Domani seduta a porte chiuse.

LAZIO – La Lazio si prepara per tornare in campo in Europa League, dopo il passo falso all’esordio con il Cluj. Giovedì alle ore 21.00 ospiterà allo stadio Olimpico il Rennes per cercare la prima vittoria nel gruppo E e non complicare la qualificazione al turno successivo. Questa mattina, nel centro sportivo di Formello, è andato in scena il primo allenamento tattico della settimana. Per la sfida contro i francesi sara’ out Correa, assente per il secondo giorno consecutivo e alle prese con un lieve infortunio rimediato nella gara contro il Genoa in campionato. Le scelte in attacco, dunque, sono già definite con la coppia Immobile-Caicedo a guidare il reparto avanzato.

GENOA – Prosegue la preparazione del Genoa, in vista del match di sabato sera al Ferraris contro il Milan e dopo la netta sconfitta in casa della Lazio. Lavoro atletico e tecnico con il supporto dei gps, oltre che delle telecamere, per esaminare i dati alla fine. Out solo il convalescente Sturaro, mentre Barreca ha seguito un programma di lavoro personalizzato. Per lui terapie fisiche e mediche.

SAMPDORIA – Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria di Eusebio Di Francesco, in vista del match di sabato a Verona. In mattinata lavoro reparti con sviluppo della forza in palestra e trasformazione tattica sul campo 1 del “Mugnaini”, nel pomeriggio serie di esercitazioni tecniche e partitelle a tema. Per Gonzalo Maroni seconda giornata in gruppo al pari di Alex Ferrari, mentre Albin Ekdal, Karol Linetty, Fabio Quagliarella e Morten Thorsby hanno svolto nel pomeriggio allenamenti specifici differenziati. Sempre sul fronte dei singoli Manolo Gabbiadini ha ripreso ad allenarsi sul campo, seppur a livello individuale.

LECCE – Ripresa della preparazione per il Lecce in vista del match di domenica a Bergamo contro l’Atalanta. Giallorossi reduci dalla sconfitta casalinga contro la Roma e in campo questo pomeriggio. Hanno lavorato a parte Tabanelli, Farias e Lapadula. Domani mattina allenamento a porte chiuse.

SPAL – Doppia seduta di allenamento per la Spal in vista del match casalingo di sabato contro il Parma. Al mattino il gruppo ha svolto un lavoro di forza ed esercitazioni tecnico-tattiche, mentre nel pomeriggio l’allenamento e’ stato incentrato su un lavoro tattico per reparti con una partitella a tema conclusiva. Il club rende noto che “dopo la lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra rimediata nel corso della gara con il Lecce, Federico Di Francesco ha proseguito con il programma riabilitativo. Lavoro differenziato anche per Jasmin Kurtic e Mattia Valoti”.

SASSUOLO – Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista dell’anticipo di venerdì sera contro il Brescia. La squadra di mister De Zerbi si è allenata nel pomeriggio al Mapei Football Center tra esercitazioni specifiche per reparto e partitella su campo ridotto. Fermo Gianluca Pegolo che si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico per la riduzione di una frattura alla falange del mignolo della mano sinistra, riportata in allenamento. “L’intervento, avvenuto presso il Policlinico di Modena a opera del professor Luigi Tarallo e del professor Fabio Catani, è perfettamente riuscito”, informa il club neroverde sul proprio sito internet.