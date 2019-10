L’uomo del giorno – Buon compleanno Julio Cruz, El Jardinero con il fiuto del gol

Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e del mondo del calcio, è il compleanno di Julio Cruz. E’ stato un attaccante molto forte, protagonista anche nel campionato italiano, un calciatore con il fiuto del gol, era soprannominato El Jardinero. Iniziò la carriera al Banfield, si è messo subito in mostra con ottime prestazioni e principalmente gol decisivi, giocò una stagione al River Plate prima di approdare in Europa. Esperienza molto importante al Feyenoord, si è messo rivelato come uno dei migliori realizzatori del campionato, media altissima, un gol ogni due partire. Attira l’attenzione di club importanti ma viene portato in Italia al Bologna, il suo apporto anche in questo caso è stato decisivo, passa all’Inter e realizza reti spesso decisiva, l’ultima esperienza è stata con la maglia della Lazio ma condizionata da qualche infortunio. E’ stato convocato anche dall’Argentina, nel complesso 22 presenze e 3 gol.