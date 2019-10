L’uomo del giorno – Buon compleanno Zlatan Ibrahimovic, le 10 frasi celebri dello svedese

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, oggi è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più forti in circolazione. Inizia la carriera in Svezia al Malmo ma la prima vera grande esperienza è quella con la maglia dell’Ajax, si mette in mostra ed il grandissimo colpo di mercato lo piazza la Juventus, lo svedese si mette subito in mostra con il club bianconero, forza fisica impressionante, fiuto del gol, è un attaccante completo. Dopo lo scandalo Calciopoli che coinvolge la Juventus passa all’Inter e trascina i nerazzurri ad una serie di scudetti consecutivi, vince anche con le maglie Barcellona, Milan e Psg. Le ultime esperienza sono state meno importanti, prima al Manchester United ed infine ai Galaxy. Tante presenze anche con la Nazionale svedese, è il punto di riferimento di un’intera squadra. Tantissimi i trofei conquistati: due campionati olandesi (2001-02 e 2003-04), una Coppa d’Olanda (2001-02) e una Supercoppa olandese (2002) con l’Ajax, tre campionati italiani consecutivi (dal 2006-07 al 2008-09) con l’Inter e uno (2010-11) con il Milan, due Supercoppe italiane (2006 e 2008) con l’Inter e una (2011) con il Milan, un campionato spagnolo (2009-10), due Supercoppe spagnole (2009 e 2010), una Supercoppa UEFA (2009) e un Mondiale per club (2009) con il Barcellona, quattro campionati francesi consecutivi (dal 2012-13 al 2015-16), tre Coppe di Lega francesi consecutive (dal 2013-14 al 2015-16), due Coppe di Francia (2014-15 e 2015-16) e tre Supercoppe francesi consecutive (dal 2013 al 2015) con il Paris Saint-Germain, una Community Shield (2016), una Coppa di Lega inglese (2016-17) e una Europa League (2016-17) con il Manchester Utd.

Ecco le 10 frasi celebri di Ibrahimovic: