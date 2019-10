L’uomo del giorno – Buon compleanno Villas-Boas, il tecnico più giovane a vincere una coppa europea

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l‘Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati delle statistiche e del mondo del calcio. E’ il compleanno dell’attuale tecnico del Marsiglia Villas-Boas, è entrato nella storia per essere diventato il tecnico più giovane ad avere conquistato una coppa europea, successo in Europa League sulla panchina del Porto nella stagione 2010/2011, un risultato che può essere considerato storico. Inizia la carriera come assistente, è stato al fianco di Josè Mourinho mentre la prima grande esperienza è stata quella con l’Academica. Poi diventa l’allenatore proprio del Porto e conquista subito un trofeo, la Supercoppa di Portogallo, nel 2011 riesce a vincere il campionato con 5 giornate d’anticipo. Successivamente diventa l’allenatore del Chelsea, i Blues pagano la clausola rescissoria da 15 milioni di euro, l’avventura non è di certo positiva e viene esonerato. Diventa l’allenatore del Tottenham ma le parti successivamente decidono per la rescissione consensuale del contratto, passa allo Zenit e riesce a vincere il campionato, infine l’esperienza allo Shangai. Attualmente è l’allenatore del Marsiglia.