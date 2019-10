L’uomo del giorno – Matthew Le Tissier, una vita al Southampton per ‘Le God’: quel record dal dischetto…

La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’ è oggi dedicata a Matthew Le Tissier, centrocampista che ha militato per una vita nel Southampton e soprannominato ‘Le God’. L’ex calciatore inglese ha giocato coi biancorossi dall’86 al 2002, scendendo in campo più di 400 volte e mettendo a segno oltre 150 reti.

A 13 anni fa intravedere tutte le sue doti in un camp organizzato nel centro di allenamenti del Southampton. Qualche anno dopo firma per la compagine inglese. Centrocampista offensivo dotato di ottima tecnica e bravura sui calci piazzati, ha dimostrato nel corso della sua carriera una certa perfezione nei calci di rigore: su 48 penalty totali, 47 volte è andato a segno, sbagliando solamente il 24 marzo 1993 contro il Nottingham Forest. Protagonista con la maglia dei Saints, e spesso ai vertici della classifica marcatori marcatori di Premier League, ha ottenuto qualche riconoscimento individuale. Come ad esempio il PFA Young Player of the Year Award, un premio con cadenza annuale assegnato al miglior giocatore della Premier League che non ha ancora compiuto 24 anni. Tante, nel suo momento migliore, le offerte ricevute dalle big d’Inghilterra, ma ha sempre deciso di rimanere fedele ai colori biancorossi. Le sue ultime stagioni sono contraddistinte da problemi fisici e infortuni, saluta il Southampton nel 2002. Chiude la carriera l’anno dopo al Eastleigh. In Nazionale vanta 8 presenze.