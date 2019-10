Valencia, due anni di prigione per l’ex presidente: l’accusa? Tentato rapimento del suo ex vicepresidente

Clamoroso episodio che riguarda l’ex presidente Valencia Juan Soler, condannato a due anni per il tentato rapimento del suo ex vicepresidente. E’ stato presidente del club spagnolo dal 2004 al 2008, è stato dichiarato colpevole di aver tentato di rapire Vicente Soriano, ex vice-presidente e che successivamente era subentrato nel ruolo di presidente. Anche due complici sono stati arrestati, secondo la sentenza pubblicata dai media spagnoli, il tentato rapimento è avvenuto nel momento in cui usciva da un bar nel centro di Valencia dove si recava ogni giorno, per spingerlo su un furgone e trasferirlo in un luogo sicuro, il piano però non è andato in porto, una talpa infatti ha avvertito la polizia che è intervenuta. I due hanno avuto una controversia legale dopo che Soriano aveva promesso di acquistare azioni di Soler nel club per euro 85 milioni con l’intenzione di venderle al gruppo di investimento Dalport. La Corte Suprema aveva ordinato a Soriano di pagare a Soler 20 milioni di euro, mentre Dalport è stato condannato a pagare 39 milioni di euro.