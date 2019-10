Vincenzo Grifo, il Carneade convocato da Mancini in Nazionale: conosciamo meglio il fenomeno delle punizioni

“Carneade! Chi era costui?”, dice Don Abbondio all’inizio dell’ottavo capitolo dei Promessi Sposi. Citazione che calza a pennello a Vincenzo Grifo. Il centrocampista del Friburgo è stato spesso inserito tra i convocati da Mancini, ma finora ha disputato soltanto 44 minuti nell’amichevole contro gli Usa ed è sconosciuto ai più. Questa sera, contro il Liechtenstein, per Grifo si spalancano le porte della Nazionale italiana da titolare. Complice, infatti, la qualificazione acquisita e la volontà espressa da Mancini di voler dare spazio a chi ha giocato meno, Grifo giocherà dal primo minuto. Ma in quanti conoscono realmente Grifo?

Nato a Pforzheim 26 anni fa, ma originario di Naro in provincia di Agrigento, nel luglio 2011 gioca al Karlsruher, in seconda divisione tedesca. Da lì si trasferisce all’Hoffenheim, squadra con la quale ha l’opportunità di giocare anche la Champions League ma viene mandato diverse volte in prestito. Trova la sua isola felice al Friburgo, dove fa le cose migliori. 14 reti al primo anno agendo da esterno d’attacco e mettendosi in evidenza soprattutto come uno straordinario specialista dei calci piazzati. Tanti in carriera i gol su punizione.

Grifo è principalmente un esterno sinistro offensivo ed è lì che lo vedremo agire stasera, ma è anche un calciatore versatile, capace di svariare da destra a sinistra e persino da trequartista. L’Italia è sempre stata nel suo cuore. Fidanzata siciliana, come il padre, mamma leccese. In famiglia si è sempre parlato italiano. Grifo ha vestito già la maglia azzurra, oltre che nella sopra citata amichevole contro gli Usa, anche con l’Under 20 e l’Under 21. Finalmente arriva la grande occasione, quella che aspettava da tempo. E chissà che non riveli al mondo il suo talento proprio questa sera, magari proprio col suo marchio di fabbrica, il calcio di punizione. smentendo l’apertura di questo pezzo.