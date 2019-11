Allerta meteo, maltempo a Genova: a rischio Sampdoria-Udinese

Sampdoria-Udinese è il match di Serie A in programma alle 18 di domani. Scontro salvezza al Ferraris, tra due squadre che di recente hanno modificato leggermente (in meglio) il cammino altalenante e non proprio limpidissimo. La partita, però, non è ancora sicuro che si giochi. Perlomeno non c’è una certezza totale. L’allerta rossa presente nella giornata odierna fa scattare qualche piccolo campanello d’allarme.

Tuttavia, a chiarire la situazione ci pensa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Se si decidesse oggi – ha detto – la partita Sampdoria-Udinese si giocherebbe visto che al momento l’allerta meteo rossa termina a mezzogiorno, ma la risposta definitiva la avremo domani con l’aggiornamento meteo di mezzogiorno”.