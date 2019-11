Allerta meteo, tante partite a rischio rinvio in Serie A, Serie B e Serie C: allarme alluvioni [DETTAGLI]

ALLERTA METEO IN SERIE A – Si torna in campo per la 10^ giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi di Champions League, Europa League e salvezza, il torneo entra sempre più nel vivo e lo spettacolo è sempre assicurato. Nel frattempo sarà un weekend di maltempo per mezz’Italia che rischia di condizionare anche alcune partite, c’è il serio rischio di rinvii. I dettagli vengono riportati dal sito specializzato MeteoWeb, situazioni delicate in Serie A, Serie B e Serie C. Sono in arrivo infatti forti correnti di libeccio, caldo-umide, provenienti da Sud/ovest, in grado di addensare piogge torrenziali su tutto il Nord e sulle Regioni tirreniche per molte ore consecutive. Nella giornata di domenica previste piogge molto violente non solo su tutto il Nord, e in modo particolare il Nord/Est (oltre 150mm in Veneto e fino a 300mm sulle Alpi friulane), ma anche su tutta l’Italia tirrenica, con picchi di 350mm tra Lazio e Campania, lungo la dorsale appenninica occidentale, in un’area ad alto rischio idrogeologico.

Allerta meteo, la situazione in Serie A, Serie B e Serie C

Situazione delicata per molte partite. A rischio rinvio per piogge torrenziali Atalanta-Cagliari, Genoa-Udinese, Verona-Brescia e Fiorentina-Parma, mentre pioverà senza particolari disagi su Roma-Napoli, Bologna-Inter e Torino-Juventus. Anche in serie B molte partite (Cittadella-Frosinone, Pordenone-Trapani e Benevento-Empoli) rischiano il rinvio. Situazione ancor più critica in serie C, dove il maltempo interesserà in modo molto pesante ben 11 partite, Carrarese-Lecco, Como-Pro Patria, Pistoiese-Pianese, Pontedera-Arezzo, Vicenza-Padova, Virtus Verona-Piacenza, Feralpi Salò-Triestina, Ternana-Picerno, Casertana-Viterbese, Paganese-Catania, Rieti-Virtus Francavilla.