Calciomercato, assalto del Napoli al Verona: Genoa e Torino tentano il colpo, sorpresa Cagliari

NAPOLI – Il Napoli prepara una mezza rivoluzione sul mercato, l’ultimo nome è quello di Sofyan Amrabat, calciatore del Verona che si sta ben comportando in campionato, il club azzurro avrebbe messo sul piatto la cifra di 10 milioni di euro ed alla fine nell’operazione potrebbe rientrare anche qualche contropartita.

BIGLIA – E’ praticamente finita tra il Milan ed il centrocampista Biglia, i rossoneri non hanno intenzione di rinnovare il contratto per la prossima stagione. L’ex Lazio potrebbe essere una soluzione importante per Genoa e Torino.

ATLETICO MADRID – Secondo El Gol Digital, l’Atletico Madrid vorrebbe Nikola Milenkovic già a gennaio: pronta una super offerta da 30 milioni di euro.

BORINI – Anche l’attaccante Borini è in uscita dal Milan, contatti nelle ultime ore con club esteri ma anche in Italia soluzione interessante che porta al Cagliari.

MEUNIER – Thomas Meunier ha parlato a Telefoot: “Difficile trovare il giusto accordo con il Psg, le trattative per il rinnovo con il mio agente dureranno ancora un po’. Stiamo entrando in una fase decisiva”.