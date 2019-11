Calciomercato Inter, retroscena Correa: dalla foto con Zanetti, allo schiaffo al Milan

Un gol a San Siro contro il Milan ha regalato i tre punti alla Lazio, ma anche una grande gioia all’Inter. Joaquin Correa è il protagonista della domenica, non solo per la marcatura decisiva siglata nella scala del calcio. In queste ore è spuntato un clamoroso retroscena di calciomercato che lega il “Tucu” al club nerazzurro: come riportato da gazzetta.it, è da considerarsi quasi un gol dell’ex perchè nel 2012, appena diciottenne, l’argentino fu chiamato dall’Inter per un provino, superato con grandi consensi. La foto con Zanetti e Alvaro Pereira, gli apprezzamenti dei dirigenti, sembravano essere di buon auspicio. Il “no” dell’Estudiandes però ha cambiato il suo destino e rimandato di qualche tempo il suo approdo in Europa.

CORREA, IL MEAZZA PORTA FORTUNA

Oggi Correa sta facendo le fortune della squadra di Simone Inzaghi, ma il Meazza continua ad avere un significato speciale. Stesso stadio, stessa porta, stessa esultanza: corsa verso la bandierina e abbraccio con compagni ed allenatore. Successe il 24 aprile scorso (Milan-Lazio 0-1 in semifinale di Coppa Italia), è accaduto ancora ieri in campionato. Insomma, quando ci sono di fronte i rossoneri, lui si trasforma. E ai tifosi dell’Inter provoca sicuramente qualche rimpianto, perché vedergli indossare la maglia nerazzurra e sentire gridare il suo nome dallo speaker dopo un gol nel derby sarebbe stato possibile.