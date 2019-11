Cassano e la sua certezza: “Lazio fuori dall’Europa League? Lotito ci sta sperando…”

Serve un miracolo alla Lazio per sperare nelle qualificazione al turno successivo di Europa League. La formazione biancoceleste non ha certo beccato il più semplice dei gironi, ma per sfortuna e tanti demeriti si ritrova a dover sperare in una serie di combinazioni incredibili per riuscire a staccare il pass valido per i sedicesimi di finale. Antonio Cassano però vede il lato positivo da una situazione piuttosto negativa, è così infatti che nel prepartita della gara col Cluj ha commentato negli studi di TV8: “se la Lazio dovesse uscire dall’Europa League per Lotito non sarebbe un problema. Anzi la società ne sarebbe felice perchè sta lottando in campionato per il quarto posto”. Una tesi abbastanza curiosa quella espressa dall’ex campione della Roma, chissà se i tifosi aquilotti la pensano allo stesso modo…