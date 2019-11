Catania, Lo Monaco aggredito sul traghetto verso Reggio Calabria

Sono momenti di grande tensione in casa Catania, il club siciliano sta disputando una stagione deludente, la vetta della classifica è lontanissima e non sembrano esserci i margini per tornare in corsa per la promozione. Il club deve fare i conti con qualche problema non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico, nelle ultime ore Pietro Lo Monaco si è dimesso, incertezza sul futuro del club siciliano. Tensione per il dirigente siciliano, secondo quanto riporta ‘Catanista.eu’ l’ancora attuale Ad del Catania Pietro Lo Monaco sarebbe stato aggredito stamattina da un da un gruppetto di persone, circa dieci sul traghetto in direzione Reggio Calabria. Momento di grande tensione dunque in casa Catania, dentro e fuori dal campo.