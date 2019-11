Consigli fantacalcio, i portieri dell’11^ giornata – Chi schierare e chi evitare: sì Handanovic, no Sirigu

Consigli Fantacalcio – Non c’è un attimo di sosta in Serie A, si torna a giocare per l’undicesima giornata. E’ ora di schierare già le formazioni per il prossimo turno. I fantacalcisti sono alle prese con gli ultimi dubbi. Questi i portieri consigliati e quelli sconsigliati da CalcioWeb.

11^ GIORNATA, I TRE PORTIERI DA SCHIERARE

HANDANOVIC – Il portiere dell’Inter continua ad essere in grande in forma. La gara di Bologna potrebbe farlo proseguire su questa strada.

SZCZESNY – Il polacco torna titolare nel derby contro il Torino. I granata non sembrano in grado di impensierirlo più di tanto.

CONSIGLI – Il portiere del Sassuolo si esalta negli scontri salvezza. Il Lecce segna col contagocce in casa.

11^ GIORNATA, I TRE PORTIERI DA EVITARE

PAU LOPEZ – La Roma viene da due ottime partite, ma la gara contro il Napoli potrebbe riservare qualche sorpresa. Evitate il portiere giallorosso.

OLSEN – Il momento del portiere del Cagliari è d’oro, come quello dei sardi. Ma si diceva così anche di Musso e dell’Udinese prima di Bergamo.

SIRIGU – Il momento del Torino ci convince a fare questa scelta. Contro la Juve potrebbero arrivare gol a raffica come contro la Lazio.