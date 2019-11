Consigli Fantacalcio, i portieri della 12^ giornata – Chi schierare e chi evitare: ok Strakosha, no Donnarumma

Consigli Fantacalcio – Non si ferma la Serie A, si torna in campo per la dodicesima giornata. E’ ora di schierare già le formazioni per il prossimo turno. Gli appassionati di fantacalcio sono alle prese con gli ultimi dubbi. Questi i portieri da schierare e quelli da evitare secondo l’analisi di CalcioWeb.

FANTACALCIO 12^ GIORNATA: I TRE PORTIERI DA SCHIERARE

HANDANOVIC – Turno alla portata per l’Inter che deve assolutamente continuare a vincere. Contro il Verona scenderà in campo la difesa titolare, quindi il portiere sarà ben coperto.

MERET – E’ in un momento di forma psicologica formidabile, l’impegno col Genoa è un invito a nozze per chi lo ha in rosa.

STRAKOSHA – In campionato la Lazio ha mostrato maggiore solidità in difesa, contro il Lecce l’estremo difensore albanese potrebbe riuscire a mantenere inviolata la sua porta.

FANTACALCIO 12^ GIORNATA: I TRE PORTIERI DA EVITARE

AUDERO – Di fronte si troverà il miglior attacco del campionato, rimasto a secco nell’ultima giornata e quindi in cerca di riscatto. Assolutamente fuori.

DONNARUMMA – La Juventus cercherà di far bene di fronte al proprio pubblico e in tanti in zona offensiva voglio andare in gol.

GABRIEL – Immobile è una macchina da gol e la Lazio sta volando in classifica. Non sarà una domenica pomeriggio facile per i guanti del brasiliano.