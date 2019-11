Infortunio Immobile, problemi per l’attaccante della Lazio: le condizioni

Infortunio Immobile – Lo staff medico della Lazio chiama l’allarme. Qualche problema fisico per Ciro Immobile, che non è rientrato a Formello al meglio delle condizioni dopo il ritiro con la Nazionale Italiana. L’attaccante biancoceleste, capocannoniere della Serie A, si sottoporrà oggi ad alcuni esami clinici per capire l’entità di una contusione alla caviglia rimediata nel match di Palermo contro l’Armenia. La parte interessata si è gonfiata a causa di un pestone, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Nelle prossime ore sarà più facile capire se Immobile ci sarà a Reggio Emilia per mettere in difficoltà la difesa del Sassuolo.