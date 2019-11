Italia, Nazionale in visita a Venezia: “la città si rialzerà!” [FOTO]

View this post on Instagram

Gli #Azzurri a Piazza San Marco: #Venezia si rialzerà Una delegazione composta dal presidente #Gravina, #Vialli e #Donnarumma ha visitato il centro città portando l’affetto e la vicinanza della #Nazionale 🇮🇹. L'articolo 👉🏻 www.figc.it In mattinata allenamento al “Taliercio”: circa 200 tifosi a bordo campo.