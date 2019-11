Juventus-Milan, le probabili formazioni: dubbi in attacco per Sarri

Juventus-Milan, le probabili formazioni – Fino a qualche anno fa, l’attesa per questo match era molto elevata. Una classica del calcio italiano, tra due delle squadre più titolate al mondo. Peccato, però, che una delle due non stia vivendo uno dei suoi periodi migliori. E così, Juventus-Milan di domani rischia di diventare una partita ‘quasi’ normale. I bianconeri, galvanizzati dalla qualificazione agli ottavi di Champions, devono rispondere al successo in rimonta dell’Inter contro il Verona. Gli uomini di Pioli, dal canto loro, nonostante l’avversario hanno il dovere di provarci.

Le scelte. Tentazione Douglas Costa per Sarri, che tuttavia dovrebbe preferirgli Bernardeschi. Davanti, da capire se Ronaldo sarà della partita dall’inizio. Se il portoghese verrà impiegato da subito, solito ballottaggio Higuain-Dybala per l’altra maglia. In caso contrario, i due argentini comporranno l’attacco bianconero. In difesa, Cuadrado riprende il suo posto dopo la squalifica, mentre a centrocampo Bentancur dovrebbe sostituire Khedira. Nel Milan, dovrebbe essere Krunic a prendere il posto di Kessie, non convocato. In attacco, Suso, Piatek e Calhanoglu.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paqueta’, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu.