Lazio-Celtic, accoltellati due tifosi scozzesi: ricoverati all’Umberto I [DETTAGLI]

Sono due i tifosi del Celtic soccorsi nella notte al centro di Roma dopo essere stati accoltellati da supporter della Lazio. A quanto ricostruito finora alla polizia, c’è stata prima una rissa davanti a un pub e poi l’accoltellamento. Il primo è un 52enne, ferito al fianco durante una rissa scoppiata davanti all’irish pub tra via Napoli e via Nazionale, l’altro un 35enne colpito a poca distanza, in piazza Beniamino Gigli, e operato nella notte. Intanto ieri è scattato il piano di sicurezza per la partita di Europa League in programma stasera all’Olimpico. La polizia ha iniziato subito le ricerche degli aggressori, presumibilmente i componenti di un gruppo di sette, otto ultras laziali dileguatisi prima dell’arrivo delle volanti. I due scozzesi sono stati ricoverati all’Umberto I ma non sono in pericolo di vita.