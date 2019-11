Lazio-Celtic 1-1 live, Milinkovic-Savic vicino al gol!

Lazio-Celtic diretta live – Dopo la Champions League si gioca anche l’Europa League, in campo due squadre italiane, la Lazio e la Roma. In particolar modo i biancocelesti non possono permettersi passi falsi per provare a rientrare in corsa per la qualificazione, la situazione al momento è delicata. Simone Inzaghi schiera i big, in particolar modo il tecnico biancoceleste schiera Milinkovic, Immobile e Caicedo. Ecco le formazioni ufficiali ed il live della partita su CalcioWeb.

77′ – Occasione per il Celtic: Edouard mette largo sulla destra.

68′ – Forster salva sul colpo di testa a botta sicura di Milinkovic-Savic.

53′ – Clamoroso errore di Lucas Leiva con Forrest che riparte in contropiede ma viene fermato al momento del tiro da Luiz Felipe.

49′ – Edouard impegna Strakosha.

46′ – Inizia il secondo tempo.

Finisce il primo tempo.

38′ – PAREGGIO DEL CELTIC: DOPPIO ERRORE DELLA LAZIO, PRIMA MILINKOVIC-SAVIC POI ACERBI E DIAGONALE DI FORREST.

Lazio, che dopo un periodo di equilibrio, è tornata a rendersi pericolosa.

20′ – Buona occasione per Immobile, l’attaccante della Lazio si addormenta un po’ dopo un ottimo controllo.

7′ – LAZIO IN VANTAGGIO: SEMPRE IMMOBILE, PIATTONE DESTRO SUL SECONDO PALO.

3′ – Ci prova Jony, parata di Forster.

1′ – Partiti!

Lazio: (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

CELTIC (4-3-3): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Hayes; Christie, Brown, McGregor; Forrest, Edouard, Elyounoussi. All. Lennon.